МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Цена меди в пятницу утром умеренно снижается на неопределенности вокруг состояния экономики крупнейшего ее импортера — Китая, свидетельствуют данные торгов. Названа валюта, которую можно купить вместо доллара

По состоянию на 8.06 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,24%, до 4,5478 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,55%, до 9499,5 доллара, алюминия — упала на 2,19%, до 2726 долларов, цинка — на 1,25%, до 3864,5 доллара.

Инвесторы в сырьевые товары продолжают оценивать перспективы экономики Китая после недавней вспышки ковида в Шанхае и других городах. Жесткие антиковидные ограничения привели к снижению спроса на медь. Несмотря на то, что Китай объявил о снятии этих ограничений, ближайшие последствия этого для экономики могут быть серьёзными, а значит, спрос на промышленные товары снизится.