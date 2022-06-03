МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Золото в пятницу утром практически не меняется в цене, в то время как ожидаются данные о возможном снижении уровня безработицы в США, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро

По состоянию на 8.31 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на символические 0,6 доллара, или на 0,03%, до 1872 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,79% — до 22,45 доллара за унцию.

В четверг золото подорожало на 1,2%, во многом благодаря ослаблению доллара. Но теперь инвесторы в драгметалл стали проявлять большую осторожность, ожидая макростатистики из США.

Позднее в пятницу будет опубликована статистика уровня безработицы в США. Это один из важнейших экономических показателей для Федеральной резервной системы (ФРС) при принятии решений в монетарной политике. Аналитики прогнозируют снижение безработицы в мае до 3,5% с 3,6% в апреле.

Действия ФРС отражаются на уровнях банковских процентных ставок и курсе доллара, что влияет и на стоимость золота как во многом финансового актива.