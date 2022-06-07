МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром почти не меняется перед началом цикла заседаний крупных мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на сомнениях вокруг сделки ОПЕК+

При этом аналитики видят хорошие перспективы драгоценного металла ввиду рисков стагфляции.

По состоянию на 8.28 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,1 доллара, или на 0,01% — до 1843,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,67% — до 21,945 доллара за унцию.

Золото слабо меняется в цене после снижения котировок днем ранее на 0,6%, что было связано с удорожанием доллара. В понедельник доллар подорожал к иене на 1,1%, до 20-летнего рекорда. К евро американская валюта стала дороже на 0,4%. Дорогой доллар делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.

Вместе с этим инвесторы ожидают серии заседаний крупных центробанков. В четверг состоится очередное заседание Европейского центрального банка, а на следующей неделе пройдут заседания Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Банка Японии.

Аналитики при этом оптимистично смотрят на перспективы золота на фоне рисков стагфляции. "После десятилетий массивных дефицитных расходов и сверхмягкой монетарной политики мы движемся к периоду стагфляции. В таких условиях активы-убежища, такие как физическое золото и серебро, являются одними из лучших вложений, которые стоит иметь", — приводит агентство Блумберг мнение основателя Silver Bullion Pte Грегора Грегерсона (Gregor Gregersen).