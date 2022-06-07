Фьючерсы на золото не меняются в цене перед циклом заседаний крупных мировых центробанков
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром почти не меняется перед началом цикла заседаний крупных мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов.
При этом аналитики видят хорошие перспективы драгоценного металла ввиду рисков стагфляции.
По состоянию на 8.28 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,1 доллара, или на 0,01% — до 1843,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,67% — до 21,945 доллара за унцию.
Золото слабо меняется в цене после снижения котировок днем ранее на 0,6%, что было связано с удорожанием доллара. В понедельник доллар подорожал к иене на 1,1%, до 20-летнего рекорда. К евро американская валюта стала дороже на 0,4%. Дорогой доллар делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.
Вместе с этим инвесторы ожидают серии заседаний крупных центробанков. В четверг состоится очередное заседание Европейского центрального банка, а на следующей неделе пройдут заседания Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Банка Японии.
Аналитики при этом оптимистично смотрят на перспективы золота на фоне рисков стагфляции. "После десятилетий массивных дефицитных расходов и сверхмягкой монетарной политики мы движемся к периоду стагфляции. В таких условиях активы-убежища, такие как физическое золото и серебро, являются одними из лучших вложений, которые стоит иметь", — приводит агентство Блумберг мнение основателя Silver Bullion Pte Грегора Грегерсона (Gregor Gregersen).
https://1prime.ru/commodities/20220607/837100769.html