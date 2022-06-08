МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром снижается под давлением растущей доходности казначейских гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется на ожидаемом ужесточении политики ФРС США

По состоянию на 8.32 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,85 доллара, или на 0,1%, до 1850,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,31% — до 22,108 доллара за унцию.

На рынке золота в среду утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствует рост доходности гособлигаций США (US Treasuries) до 3,007% с уровня предыдущего закрытия в 2,97%.

Кроме того, давление на драгоценный металл оказывает более дорогой доллар. Так, индекс доллара растет на 0,23%, до 102,55 пункта.