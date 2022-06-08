МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром снижается под давлением растущего курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется на ожидаемом ужесточении политики ФРС США

По состоянию на 9.38 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,43% — до 4,4305 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,47% — до 9699 долларов, алюминия — на 0,14%, до 2778,5 доллара, цинка — на 1,96%, до 3797 долларов.

На рынке меди в среду утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствовал индекс доллара, который растет на 0,19%, до 102,5 доллара. Более дорогой доллар делает сырьевые товары менее привлекательными для покупки.