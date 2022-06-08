Фьючерсы на медь дешевеют до 4,43 доллара за фунт на укреплении курса доллара
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром снижается под давлением растущего курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.38 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,43% — до 4,4305 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,47% — до 9699 долларов, алюминия — на 0,14%, до 2778,5 доллара, цинка — на 1,96%, до 3797 долларов.
На рынке меди в среду утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствовал индекс доллара, который растет на 0,19%, до 102,5 доллара. Более дорогой доллар делает сырьевые товары менее привлекательными для покупки.