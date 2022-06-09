МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром незначительно колеблется под влиянием неоднозначных факторов, свидетельствуют данные торгов. Евро дорожает к доллару в преддверии итогов заседания ЕЦБ

По состоянию на 8.43 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,5 доллара, или на 0,3% — до 1856 долларов за тройскую унцию. Чуть раньше цена символически росла. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,1% — до 22,117 доллара за унцию.

С одной стороны, инвесторы предпочитают покупать драгоценный металл в качестве актива-убежища в условиях высокой инфляции. В пятницу ожидается публикация статистики по потребительским ценам в США за май. Аналитики полагают, что годовой показатель остался на уровне предыдущего месяца в 8,3%, а месячный — вырос до 0,7% с 0,3%.

С другой стороны, стоимость золота сдерживается ростом доходности десятилетних (US Treasuries) — до 3,04% с уровня предыдущего закрытия в 3,029%.