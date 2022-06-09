МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром снижается, поскольку инвесторы предпочитают не покупать рисковые активы в связи с перспективами ужесточения монетарной политики мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов. Reuters: крупнейший СПГ-завод США закроют на три недели из-за взрыва

По состоянию на 10.11 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,42% — до 4,426 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,32% — до 9730 долларов, алюминия — на 1,46%, до 2819 долларов, цинка — на 0,65%, до 3821,5 доллара.

На рынке меди в четверг наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы предпочитают уход от рисковых активов в связи с опасениями ужесточения монетарной политики мировых центробанков.

На фоне высокой инфляции многие центробанки повысили базовую процентную ставку. В четверг вечером ожидается публикация итогов июньского заседания Европейского центробанка.