МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром снижается на введении в Китае новых коронавирусных ограничений, свидетельствуют данные торгов. Евро укрепляется к доллару в рамках коррекции

По состоянию на 7.57 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,3 доллара, или на 0,39%, до 1845,4 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,84% — до 21,633 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в пятницу утром наблюдается отрицательная динамика. Инвесторы опасаются за спрос со стороны Китая, так как власти страны ввели новые ограничительные меры для сдерживания пандемии коронавируса в Пекине и Шанхае.

Кроме того, давление на стоимость золота оказывает доходность гособлигаций США (US Treasuries), которая растет до 3,055% с уровня предыдущего закрытия в 3,042%.