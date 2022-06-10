МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу снижается под давлением коронавирусных ограничений в крупнейшем ее импортере — Китае, свидетельствуют данные торгов. Китай сократил импорт нефти и газа с начала года

По состоянию на 8.02 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,57% — до 4,343 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,18% — до 9615 долларов, алюминия — на 2,06%, до 2761 доллара, цинка — на 1,56%, до 3762 долларов.

На рынке меди в пятницу наблюдается отрицательная динамика, внимание инвесторов сфокусировано на коронавирусе в Шанхае и Пекине. Власти старны вновь ввели ряд ограничительных мер для сдерживания COVID-19.