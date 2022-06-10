МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Министерства финансов России и Белоруссии подписали протокол об электронном обмене информацией об обороте алмазов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского Минфина. Санкции против "Алросы" угрожают алмазной отрасли в Индии

"Сегодня между Минфином России и Минфином Республики Беларусь состоялось подписание Протокола об электронном обмене сведениями о сертификатах международной схемы сертификации необработанных природных алмазов. Теперь цифровой обмен информацией об экспортно-импортных операциях с необработанными алмазами между странами будет проходить в автоматическом режиме", — говорится в пресс-релизе.

Электронный обмен сведениями необходим для выдачи сертификатов Кимберлийского процесса, а также для осуществления государственного контроля за ввозом и вывозом необработанных алмазов.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев отметил, что Россия взяла курс на цифровой обмен сертификатами Кимберлийского процесса в период своего председательства в нем в прошлом году. "Подписание Протокола подтверждает приверженность России и Республики Беларусь цифровизации всех межгосударственных процессов, связанных с торговлей необработанными природными алмазами", – прокомментировал он.

Моисеев сообщил также, что замена бумажных сертификатов Кимберлийского процесса цифровыми упростит и ускорит процедуры их выдачи. "Цифровые документы – это залог легитимности каждой отправляемой партии алмазов. Россия всегда выступала за продвижение принципов открытости в мировой алмазной торговле", — сказал он.