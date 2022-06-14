МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник утром коррекционно растет после суммарного снижения на 5,5% за предыдущие четыре торговых сессии, свидетельствуют данные торгов. Индекс доллара остается на максимуме в ожидании заседания ФРС США

По состоянию на 8.05 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,53% — до 4,221 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,62% — до 9294 долларов, алюминия — на 1,94%, до 2628 долларов, цинка — на 2,14%, до 3613,5 доллара.

На рынке меди во вторник утром наблюдается коррекционная динамика после падения на 5,5% за предыдущие четыре торговые сессии. Такая динамика сырьевого металла была обусловлена преимущественно ростом индекса доллара на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США.