МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в первый час торгов вторника находятся чуть выше уровня расчетной цены прошлого торгового дня, в среднем растут на 0,3%, не превышают 920 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Фондовые биржи АТР падают вслед за индексами Уолл-стрит

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги в минусе — на уровне 900,6 доллара за тысячу кубов, что на 0,5% ниже расчетной цены понедельника (905,5 доллара). Снижение цены было связано с изменением валютных котировок. Затем цены перешли к небольшому росту и сейчас держатся в коридоре 900,6-916,2 доллара (в среднем +0,3%).

В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

В четверг, 9 июня, наблюдался скачок на 16%, цены выросли до 1017,9 доллара, но в тот же день скорректировались почти до 950 долларов, снижались в пятницу и понедельник.