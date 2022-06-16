Биржевые цены на газ растут впервые с апреля
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА АПРЕЛЯ ПРЕВЫШАЮТ $1450, РАСТУТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10% — ICE
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https://1prime.ru/commodities/20220616/837187239.html
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА АПРЕЛЯ ПРЕВЫШАЮТ $1450, РАСТУТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10% — ICE
Новость дополняется
https://1prime.ru/commodities/20220616/837187239.html
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