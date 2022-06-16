2022-06-16T09:29:52+03:00

2022-06-16T09:29:52+03:00

2022-06-16T09:29:52+03:00

2022

https://1prime.ru/commodities/20220616/837187239.html

Биржевые цены на газ растут впервые с апреля

Товарно-сырьевые рынки

Новости

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https://россиясегодня.рф

БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА АПРЕЛЯ ПРЕВЫШАЮТ $1450, РАСТУТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10% — ICE Новость дополняется ПРАЙМ, 16.06.2022

энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60