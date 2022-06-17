МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Котировки золота в четверг выросли на 1% в ходе волатильных торгов. Ослабление доллара США нивелировало давление со стороны повышения процентной ставки ФРС и вероятности роста процентных ставок других центробанков. Золото дорожает на итогах заседания ФРС США

Спот-цены на золото выросли на 0,9% до 1849,68 доллара за унцию, а фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 1,7% до 1849,90 доллара за унцию. Доллар США снизился на 1,6%.

ФРС, судя по всему, намерена бороться с ускорением инфляции путем активного повышения процентной ставки, что оказывает некоторое давление на котировки золота, которые в последнее время колеблются в диапазоне, отметил Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

Рост цен на золото в четверг последовал вопреки резкому падению на Уолл-стрит, обусловленному опасениями относительно рецессии.

Интерес к золоту как к активу-убежищу может ослабнуть еще больше, если ФРС сумеет побороть инфляцию, не спровоцировав при этом рецессию в США, отметил Карстен Менке из Julius Baer.

В среду ФРС объявила о самом крупном повышении процентной ставки более чем за 25 лет.

Швейцарский национальный банк в четверг неожиданно повысил свою ключевую процентную ставку впервые за 15 лет, Банк Англии последовал за нем.

Спот-цены на серебро выросли на 1,2% до 21,90 доллара за унцию, платина подорожала на 1,3% до 951,52 доллара за унцию, а палладий вырос в цене на 1,4% до 1887,50 доллара за унцию.