МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром опускается на фоне удорожания доллара к мировым валютам, а также после роста стоимости днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает на итогах заседания ФРС США

По состоянию на 7.44 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,6 доллара, или на 0,19%, до 1846,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,19% — до 21,843 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,58%, до 104,24 пункта. Удорожание американской валюты как правило сдерживает спрос на золото, которое в этом случае становится менее доступным при покупке в другой валюте.

При этом стоимость золота закрепилась выше 1840 долларов за унцию после роста в четверг на 1,7%. Драгоценный металл получил поддержку после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор повысил прогноз по инфляции на текущий год. Золото традиционно является инфляционным хеджем.