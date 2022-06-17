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2022
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Золото теряет в цене
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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https://россиясегодня.рф
. Цена на золото в пятницу утром опускается на фоне удорожания доллара к мировым валютам, а также после роста стоимости днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 17.06.2022
новости, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, мировая экономика, фьючерсы на золото, снижение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром опускается на фоне удорожания доллара к мировым валютам, а также после роста стоимости днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.44 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,6 доллара, или на 0,19%, до 1846,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,19% — до 21,843 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,58%, до 104,24 пункта. Удорожание американской валюты как правило сдерживает спрос на золото, которое в этом случае становится менее доступным при покупке в другой валюте.
При этом стоимость золота закрепилась выше 1840 долларов за унцию после роста в четверг на 1,7%. Драгоценный металл получил поддержку после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор повысил прогноз по инфляции на текущий год. Золото традиционно является инфляционным хеджем.