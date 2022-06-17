МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе после скачка в четверг почти до 1600 долларов за тысячу кубометров, или на 24%, немного снижаются в пятницу в первый час торгов, не превышая 1350 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Газпром" продолжает поставлять газ через Украину согласно заявкам

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги пятницы на отметке в 1248,6 доллара за тысячу кубометров, что на 6,6% ниже расчетной цены накануне (1337,4 доллара). Максимально цены пока опускались до 1226 долларов (-8,3%). Сейчас цены держатся на уровне 1346,2 доллара (-0,7%).

Цены на газ на бирже в Европе начали стремительно расти в среду после сообщений "Газпрома" о том, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" только в объеме до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. В течение двух торговых дней темпы роста достигали 24%, цены почти доходили до отметки в 1600 долларов впервые с марта, но так ее и не достигли. К закрытию торговой сессии четверга котировки замедлили рост и даже ушли в минус, остановившись на отметке чуть выше 1280 долларов.

В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована в среду — 878,5 доллара за тысячу кубометров.