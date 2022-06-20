МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром снижается на опасениях по поводу мировой рецессии в связи с "ястребиной" политикой центробанков, повышающих ставки рефинансирования, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Власти США признали замедление американской экономики

По состоянию на 8.20 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,56%, до 3,9905 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 1,25%, до 8961,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,26%, до 2498 долларов, цинка — на 1,51%, до 3523,5 доллара.

"Цены на такие товары, как медь и алюминий, падают из-за опасений, что агрессивное повышение процентной базовой ставки Федеральной резервной системой США и другими центральными банками может привести к рецессии в мировой экономике", — говорится в сообщении агентства Рейтер.

Так, например, ФРС США повысила учётную ставку сразу на 75 б.п., до 1,5-1,75% годовых. Регуляторы ужесточают монетарную политику в борьбе с высокой инфляцией, однако рынки опасаются негативных последствий, которые непосредственно для них означают снижение притока ликвидности.