МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в начале торгов в понедельник приближались к отметке в 1380 долларов за тысячу кубометров, а сейчас прибавляют около 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Азиатские биржи торгуются без единой динамики

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию понедельника на уровне, близком к 1350 долларам (примерно +5% к расчётной цене пятницы — 1278,3 доллара), после чего достигли 1378,8 доллара (+7,9%) и вновь опустились до значений открытия торгов.

В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Однако 15 июня — после сообщений "Газпрома" о снижении поставок по "Северному потоку" до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" — снова перешли к резкому росту. Цены впервые с 11 марта вплотную приближались к отметке в 1600 долларов за тысячу кубометров, но так её и не достигли.