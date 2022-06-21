МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник утром растет, отражая оптимизм инвесторов вокруг спроса на сырьевые товары в крупнейшем ее импортере — Китае — после вспышек коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Reuters: Китай увеличил импорт российской нефти до рекордного уровня

По состоянию на 7.57 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,08%, до 4,01 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,18%, до 8977,5 доллара, алюминия — на 1,16%, до 2527 долларов, цинка — на 0,17%, до 3517,5 доллара.

На рынке меди во вторник наблюдается положительная динамика, чему способствовал оптимизм инвесторов по поводу роста спроса на сырьевые товары в Китае. После недавней вспышки коронавируса власти ввели ряд ограничений по сдерживанию пандемии. Затем ситуация стала улучшаться, что привело к снятию ограничений.