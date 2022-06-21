МОСКВА, 21 июня — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго во вторник снижаются, тогда как котировки кукурузы и сои падают вторую сессию подряд. ЕС надеется на возобновление экспорта украинского зерна в ближайшие дни

Сбор урожая в странах Европы и Северной Америки оказывает давление на рынок зерновых и сои. В понедельник рынки в США были закрыты в связи с государственным праздником.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT недавно торговались с понижением примерно на 1,4%, ранее в ходе сессии достигнув самого низкого уровня с 4 апреля 10,13 доллара за бушель. Фьючерсы на кукурузу недавно потеряли около 0,9%, а соя подешевела примерно на 0,4%.

Сбор урожая в некоторых регионах Европы и Северной Америки поумерил опасения относительно дефицита предложения в условиях сокращения поставок зерна из Украины в период конфликта с Россией.

Переговоры по разблокировке экспорта украинских зерновых из черноморских портов по-прежнему не приносят результатов, оказывая поддержку рынкам пшеницы и кукурузы.

Поставки украинской кукурузы в Китай в мае резко сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вследствие российско-украинского конфликта. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Главного таможенного управления Китая. Согласно данным, Китай приобрел 126 727 тонн украинской кукурузы против 1,26 млн тонн в аналогичный период прошлого года. В апреле импорт кукурузы из Украины в КНР составил 695 585 тонн. Турция продолжает усилия по урегулированию "зерновой проблемы"

В понедельник Европейское мониторинговое агентство MARS понизило прогноз по урожайности большинства зерновых и сои в 2022 году, сославшись на сохранение засушливых погодных условий на островной территории Европы. Прогноз по урожайности мягкой пшеницы в этом году понижен до 5,76 тонны на гектар против майской оценки 5,89 тонны.

Между тем рынки кукурузы и сои в США внимательно следят за прогнозами погоды. Сев этих культур проходил во влажных и прохладных условиях. Однако прогнозы более высоких, чем обычно, температур воздуха, которые ожидаются до конца месяца, заставляют тревожиться по поводу условий для созревания урожая в важнейшие летние месяцы.

Согласно опубликованным в пятницу данным, скупные спекулятивные участники нарастили чистую длинную позицию по фьючерсам на кукурузу на CBOT на неделе 8-14 июня.

Кроме того, некоммерческие трейдеры, включая хедж-фонды, нарастили чистую короткую позицию по пшенице на CBOT и сократили чистую длинную позицию по сое, сообщили в Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).