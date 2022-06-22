МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром снижается более чем на 1% на укрепляющемся долларе, свидетельствуют данные торгов. Медь дорожает на оптимизме вокруг спроса в Китае

По состоянию на 7.54 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,49%, до 3,966 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,19%, до 8995 долларов, алюминия — на 0,26%, до 2533,5 доллара, цинка — на 2,12%, до 3592 доллара.

Снижение стоимости меди в среду утром обусловлено укреплением американской валюты, индекс которой растет на 0,16%, до 104,6 доллара. Более дорогой доллар делает сырьевые товары менее выгодными для покупки.