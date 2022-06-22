МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в первый час сессии в среду умеренно увеличиваются — примерно на 0,7% к расчетной цене накануне, однако не превышают 1380 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. ФАС предложила установить нормативы биржевых продаж для "Газпрома"

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию среды в минусе, стоили 1352,8 доллара (-1,2% к расчетной цене вторника — 1369,7 доллара). Затем котировки начали постепенно замедлять темпы снижения и в итоге перешли к росту. Пока максимум торгов составляет 1378,9 доллара за тысячу кубов (+0,7%).

В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Однако 15 июня — после сообщений "Газпрома" о снижении поставок по "Северному потоку" до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" — снова перешли к резкому росту. Цены впервые с 11 марта вплотную приближались к отметке в 1600 долларов за тысячу кубометров, но так ее и не достигли.