Биржевые цены на газ в Европе увеличиваются на 0,7% на торгах в среду
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в первый час сессии в среду умеренно увеличиваются — примерно на 0,7% к расчетной цене накануне, однако не превышают 1380 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию среды в минусе, стоили 1352,8 доллара (-1,2% к расчетной цене вторника — 1369,7 доллара). Затем котировки начали постепенно замедлять темпы снижения и в итоге перешли к росту. Пока максимум торгов составляет 1378,9 доллара за тысячу кубов (+0,7%).
В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).
Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.
Однако 15 июня — после сообщений "Газпрома" о снижении поставок по "Северному потоку" до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" — снова перешли к резкому росту. Цены впервые с 11 марта вплотную приближались к отметке в 1600 долларов за тысячу кубометров, но так ее и не достигли.
https://1prime.ru/commodities/20220622/837255746.html