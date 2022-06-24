МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу утром восстанавливается после падения на 7,5% за предыдущие две торговые сессии, свидетельствуют данные торгов. Медь упала в цене до минимального с февраля 2021 года уровня

По состоянию на 7.48 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,95%, до 3,774 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 4,15%, до 8409 долларов, алюминия — на 0,08%, до 2477,5 доллара, цинка — на 1,27%, до 3491,5 доллара.

На рынке меди в пятницу наблюдается коррекционный рост после того, как за предыдущие две торговые сессии стоимость сырьевого металла упала на 7,5%.