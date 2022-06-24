МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в пятницу близки к расчетной цене четверга — примерно 1450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Премьер Бельгии призвал Евросоюз вернуться к идее общих закупок газа

Июльские фьючерсы по индексу одной из основных мировых торговых площадок TTF открыли сессию небольшим ростом — на уровне почти 1455 долларов (+0,5% к расчетной цене четверга — 1447,7 доллара). Уже с первых минут котировки демонстрировали устойчивый рост и достигали 1482 долларов (+2,4%). Однако затем снизили темпы роста и ненадолго уходили в минус, опускаясь до 1427,7 доллара (-1,4%). В последние минуты цены держатся в коридоре 1440-1450 долларов.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Однако в середине июня стоимость газа вновь перешла к резкому росту и в последние дни после снижения поставок из России продолжает расти. Котировки 15 июня — после сообщения "Газпрома" об уменьшении из-за технических ограничений поставок по "Северному потоку" (до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах — 40% от максимальной мощности) — превысили 1300 долларов, а на следующий день вплотную приблизились к отметке в 1600 долларов за тысячу кубометров.

Глава Евросоюза по климатической политике Франс Тиммерманс в четверг, по данным СМИ, сообщил, что 10 из 27 европейских стран выпустили ранее предупреждение в отношении поставок газа — первый из трех уровней кризиса, которые определены в правилах Евросоюза по безопасности энергоснабжения. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке пока нет.