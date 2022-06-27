МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром растет на новостях о возможном эмбарго на покупки драгметалла из России, свидетельствуют данные торгов. Independent: Британия, США, Канада и Япония запретят ввоз золота из России

По состоянию на 8.11 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 6,95 доллара, или на 0,38%, до 1837,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,21% — до 21,415 доллара за унцию.

Инвесторы будут следить за развитием событий вокруг поставок золота из РФ. Ранее, в воскресенье, британская газета Independent со ссылкой на Даунинг-стрит сообщила о том, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России.

Франция также поддерживает запрет на импорт золота из России, обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС, добавляет агентство Рейтер.