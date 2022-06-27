МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник растёт на 1% и более, поскольку инвесторы ожидают увеличения спроса на нее со стороны крупнейшего импортера — Китая, свидетельствуют данные торгов. Китай опубликовал экономическую статистику за январь-май 2022 года

По состоянию на 8.28 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 1,02%, до 3,7828 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,33%, до 8381 долларов, алюминия — на 0,87%, до 2456 доллара, цинка — на 4,05%, до 3350 долларов.

На рынке меди в понедельник наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают перспективы роста спроса на промышленные металлы со стороны Китая. В субботу власти страны сообщили об отсутствии новых случаев заражения коронавирусом в Шанхае впервые за два месяца, вслед за чем должны быть сняты карантинные ограничения.