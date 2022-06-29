МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром растет на снижении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. США запретили ввоз российского золота

По состоянию на 7.49 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 1,4 доллара, или на 0,07%, до 1822,6 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,23% — до 20,858 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в среду утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствовало снижение доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) до 3,172% с уровня предыдущего закрытия в 3,207%.

Кроме того, поддержку стоимости золота оказывает предпочтение, отдаваемое инвесторами активам-убежищам на фоне высокой инфляции. Так, например, годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, что является максимумом с декабря 1981 года.