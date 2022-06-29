МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются вслед за падением американских бирж, свидетельствуют данные торгов. Reuters: Китай выделил новые квоты на импорт нефти

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,77%, до 3383,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,19%, до 2217,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшается на 1,5%, до 22083 пунктов. Японский Nikkei 225 снижается на 1,14%, до 26741,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,83%, до 6707,7 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,37%, до 2388,16 пункта.

В среду азиатские фондовые рынки следуют за динамикой Уолл-стрит, несмотря на вчерашний рост, которому способствовало облегчение эпидемиологической ситуации в Китае. Так, биржи США во вторник закрылись заметным снижением: Dow Jones снизился на 1,56%, NASDAQ — на 2,98%, S&P 500 — на 2,01%. К отрицательной динамике американских бирж привели очередные опасения по поводу рецессии и инфляции.

"Единственное, что мы можем сказать с уверенностью, это то, что высокая волатильность рынка, скорее всего, сохранится до тех пор, пока не появятся четкие доказательства того, что инфляция замедляется, и ФРС не перейдет к менее ястребиной политике, свернув с дороги, ведущей к рецессии", — считает глава отдела распределения активов в Северной и Южной Америке в UBS Global Wealth Management Джейсон Драхо (Jason Draho), чье мнение приводит агентство Блумберг.