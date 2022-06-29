МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром снижаются, инвесторы сохраняют опасения вокруг мировой рецессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,35%, до 3,7445 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,62%, до 8365,5 доллара, алюминия — на 0,18%, до 2491 доллара, цинка — выросла на 0,45%, до 3333 долларов.

На рынке меди в среду наблюдается отрицательная динамика, поскольку на рынках преобладают опасения глобальной рецессии в связи с "ястребиной" политикой центробанков. В случае рецессии спрос на материал может в значительной степени снизиться.