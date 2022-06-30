МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром снижается под давлением увеличивающейся доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Рябков заявил о разрушительных последствиях санкций на российское золото

По состоянию на 7.43 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,4 доллара, или на 0,08%, до 1815,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,27% — до 20,683 доллара за унцию.

Стоимость драгоценного металла в четверг утром уменьшается, поскольку доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет до 3,106% с уровня предыдущего закрытия в 3,093%.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статданные крупнейшего импортера — Китая. Так, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе страны в июне вырос лишь до 50,2 пункта при прогнозе роста до 50,5 пункта.