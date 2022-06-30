МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром снижается на статданных по крупнейшему ее импортеру — Китаю, которые оказались хуже прогноза, свидетельствуют данные торгов.

Производство меди

Медь дешевеет на опасениях вокруг рецессии мировой экономики

По состоянию на 7.47 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,32%, до 3,7603 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,42%, до 8401 доллара, алюминия — снизилась на 0,8%, до 2471 доллара, цинка — увеличилась на 0,81%, до 3360 долларов.

На рынке сырьевого металла в четверг утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствовали данные по Китаю. Так, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе страны в июне вырос лишь до 50,2 пункта с 49,6 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали роста до 50,5 пункта.