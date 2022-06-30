МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром снижается на статданных по крупнейшему ее импортеру — Китаю, которые оказались хуже прогноза, свидетельствуют данные торгов. Медь дешевеет на опасениях вокруг рецессии мировой экономики

По состоянию на 7.47 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,32%, до 3,7603 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,42%, до 8401 доллара, алюминия — снизилась на 0,8%, до 2471 доллара, цинка — увеличилась на 0,81%, до 3360 долларов.

На рынке сырьевого металла в четверг утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствовали данные по Китаю. Так, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе страны в июне вырос лишь до 50,2 пункта с 49,6 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали роста до 50,5 пункта.