МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в начале торгов последнего дня полугодия приближались к отметке в 1600 долларов за тысячу кубометров, но пока не достигли её, а в последние минуты близки к 1550 долларам, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Акции "Газпрома" обвалились на новостях о дивидендах

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF открыли сессию на уровне 1570 долларов за тысячу кубометров и вскоре достигли 1582,4 доллара. Пока это ценовой максимум торгов (+4% к расчётной цене среды — 1521,9 доллара). Затем стоимость несколько снизилась, и в последние минуты она близка к 1550 долларам за тысячу кубометров.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальная с конца февраля расчётная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе вновь перешла к резкому росту в середине июня и в последние дни на фоне общего снижения поставок из России продолжает расти. Котировки 15 июня превысили 1300 долларов, а на следующий день — впервые с марта — вплотную приблизились к отметке в 1600 долларов за тысячу кубометров. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке нет.