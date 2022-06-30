МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером снижается, за второй квартал в целом цена на драгоценный металл может показать падение более 7%, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота падает на фоне укрепления доллара к мировым валютам

По состоянию на 17.29 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,4 доллара, или на 0,19%, до 1814,1 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,14% — до 20,295 доллара за унцию.

В целом за второй квартал текущего года золото потеряло 7,4%, это самое сильное снижение с первого квартала 2021 года — тогда драгоценный металл подешевел на 10%.

Стоимость золота остается с одной стороны под давлением подорожавшего доллара, но сохраняются и базовые факторы поддержки: инфляционное давление, геополитические риски и опасения по поводу рецессии. Золото традиционно выступает как более надежный актив, а также инфляционный хедж.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) за второй квартал вырос почти на 6,9%, превысив 105 пунктов. Удорожание доллара делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.