МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Стоимость газа для жителей города Бердянска Запорожской области упала более чем вдвое по сравнению с февральской. Об это сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Эксперты: спрос Европы на алжирский газ сохранится даже при повышении цен

"Стоимость 1 кубометра газа с 1 июля в Бердянске составит 5 рублей 85 копеек, или 3,9 гривны. По состоянию на февраль кубометр газа стоил 8 гривен. То есть новая цена более чем вдвое меньше той, что была. И это мы говорим о старых ценах", — сказал Рогов, отметив что цена на газ по результатам торгов на Украинской энергетической бирже приблизилась к 30 гривнам за кубометр.