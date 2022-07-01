МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером снижается до минимума за семь месяцев на фоне удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов. Чижов: санкции ЕС против российского золота не повлияют на экономику страны

По состоянию на 17.39 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,75 доллара, или на 0,55%, до 1800,37 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 3,76% — до 19,587 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,87%, до 105,59 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступными при его покупке в другой валюте.

В результате укрепления доллара цена на золото опускалась до 1783,45 доллара, или самого низкого уровня с декабря 2021 года, серебро — до 19,297 доллара, минимума с июля 2020 года.

"Недельное закрытие ниже уровня в 1800 долларов может означать проблемы для желтого металла", — считает старший рыночный аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), слова которого цитирует портал MarketWatch.

Базовыми факторами для золота остаются инфляционные риски и опасения по поводу возможной рецессии в экономике. Золото традиционно считается более надежным активом, а также инфляционным хеджем. Кроме того, ожидания по новому повышению ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США потенциально могут поддержать доллар, что в свою очередь негативно для стоимости золота.