МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Лето традиционно является застойным временем для рынка золота, и ближайшие месяцы вряд ли станут исключением: существующие факторы риска уже довольно давно не влияют на стоимость желтого металла, а новых драйверов для значительных колебаний цен не предвидится, считают эксперты. Эксперт рассказал, как можно поддержать отрасль драгметаллов в России

"Второй и третий кварталы – это обычно время сезонного спада потребления и, как следствие — цен. В этом году все стандартно, без исключений. Цены на золото начали снижаться в мае, в июне продолжили тренд и, скорее всего, будут снижаться в июле-августе", — заявила аналитик "Открытие Инвестиции" по товарным рынкам Оксана Лукичева.

По ее словам, причинами снижения цен на драгоценный металл стали падение спроса в Индии после завершения фестивалей и свадеб, а в Китае — из-за ковидных ограничений.

Фьючерсы на золото в Нью-Йорке в настоящее время торгуются около 1808 долларов за унцию. С конца апреля текущего года цена на металл не опускалась ниже 1800 долларов и не поднималась выше 1900 долларов. В целом за второй квартал текущего года золото потеряло 7,4% — это самое сильное снижение с первого квартала 2021 года, когда металл подешевел на 10%.

"Резких изменений в ближайшие месяцы ждать не стоит. С технической точки зрения фьючерсы на золото сейчас находятся в средней части своего двухлетнего диапазона 1680-2080 долларов за унцию. Такая ситуация указывает на высокую вероятность их дальнейшей консолидации вблизи текущего уровня в течение третьего квартала", — сказал старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Он отметил, что снижение цен произошло, несмотря на серьезные геополитические риски в Восточной Европе. И даже ускорившаяся инфляция в мире не повысила интерес к монетарному золоту. "Этот парадокс отчасти объясняется сильным ростом индекса доллара, который продолжается уже больше года", — заявил аналитик.

НАДЕЖДА НА РОСТ

Причин для дальнейшего падения цен Манжос не видит, поскольку у золотодобывающих предприятий неизбежно вместе с инфляцией увеличиваются затраты на производство. При этом, по его словам, появляется надежда на рост в среднесрочной перспективе.

"Мы никуда не денемся от увеличивающейся долларовой массы и от общего ускорения инфляции в мире. Ранее я предполагал, что цены на золото получат сильный стимул для роста на выходе из коронавирусного кризиса по аналогии с их повышением после циклического десятилетнего кризиса 2008 года. Но этого пока не произошло", — отметил Манжос.

"Причины для хеджирования золота от стагфляции, геополитических и финансовых рисков, никуда не делись, но сейчас, в связи с летними каникулами и сезоном низкой ликвидности, инвесторы скорее сокращают позиции, а не наращивают", — указал в аналитической заметке глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

По мнению эксперта, нынешняя слабость золота вызвана сочетанием сильного доллара, инфляции, опасениями рецессии, снижающими общий аппетит к сырьевым товарам, и решением Индии – второго потребителя золота в мире повысить налоги на его импорт.

Кроме того, пока не сказались на ценах введенные Великобританией и США санкции. В начале марта Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) лишила шесть российских аффинажных предприятий статуса Good Delivery, а в июне США ввели запрет на ввоз российского золота.

По словам Лукичевой, должно пройти время, чтобы запрет как-то проявился, поскольку дефицита металла на рынке нет. Кроме того, эксперт отметила, что доллары и евро в настоящий момент стали токсичными валютами, а брать плату в мягких валютах за золото, которое является твердым активом — вообще странно. "Вся надежда на ЦБ РФ и его желание пополнить резервы", — заявила она.

"Санкции с практической точки зрения выглядят как бестолковые символические жесты, от них могут временно пострадать конкретные российские компании, но с точки зрения государства они не представляют вообще никакой угрозы. При необходимости российское золото найдет своего покупателя, так же, как в условиях санкций продолжает продаваться российская нефть. Но это не значит, что золото не может подорожать под влиянием других факторов. Весомые предпосылки для роста его долларовой стоимости в будущем остаются в силе", — заявил Манжос.