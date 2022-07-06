МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром опускается до минимального значения с ноября 2020 года на фоне заметного поднявшегося курса доллара к мировым валютам, а также на сохранении опасений вокруг спроса из-за коронавирусных рисков в Китае, свидетельствуют данные торгов. Reuters увидел в ценах на медь мрачные перспективы для мировой экономики

По состоянию на 8.16 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,9%, до 3,363 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее в ходе торгов показатель опускался до 3,347 доллара, что является минимумом с 26 ноября 2020 года.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 4,2%, до 7670 долларов, алюминия — на 2,92%, до 2392 долларов, цинка — на 4,04%, до 2992 долларов.

Во вторник рынки охватила волна волатильности и поддержала курс доллара, что оказало давление на котировки сырьевых товаров. Курс евро к доллару днем ранее упал ниже 1,03 доллара за евро, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) — поднялся выше 106 пунктов, что произошло впервые с декабря 2002 года. Во вторник медь подешевела на 1,8%. Эксперты спрогнозировали динамику рынка золота летом

На фоне энергетического кризиса в Европе норвежская Equinor объявила о приостановке добычи на ряде месторождений из-за забастовок. После такого объявления, а также из-за графика остановки "Северного потока" на плановые профилактические работы, опасения вокруг европейской экономики резко усилились, что сдержало курс евро к доллару.

Влияет на котировки и фактор спроса. Ситуация с коронавирусом в Китае, крупнейшем потребителе меди, по-прежнему остается во внимании рынков. Новые вспышки заболевания в стране создают риски ужесточения карантина, что может отразиться на китайской экономике и перспективах спроса.