МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Котировки золота остаются около 7-месячного минимума. Укрепление доллара и ожидания дальнейшего повышения процентных ставок ослабили привлекательность золота, не приносящего гарантированного дохода. Эксперт рассказал, как повысить спрос на российское золото за рубежом

Спот-цены на золото недавно снизились примерно на 0,1%. Во вторник они упали более чем на 2%. Фьючерсы на золото на COMEX торгуются с понижением примерно на 0,2%.

Индекс доллара в среду растет. На фоне укрепления доллара золото, номинированное в американской валюте, становится более дорогим для держателей других валют.

"ФРС, как ожидается, будет повышать процентные ставки на ближайших заседаниях. На этом фоне стоит ожидать, что золото останется под давлением в ближайшей перспективе", — отметил аналитик UBS Джованни Стауново. К концу года цены на золото могут упасть к 1700 долларам за унцию, полагает эксперт.