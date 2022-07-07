МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром коррекционно растет — в пределах 1,5% — после шести торговых сессий снижения, вызванных удорожанием доллара и опасениями вокруг спроса, свидетельствуют данные торгов. Reuters увидел в ценах на медь мрачные перспективы для мировой экономики

По состоянию на 8.24 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,35%, до 3,4845 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Стоимость металла снижалась шесть дней подряд, за это время медь подешевела на 9,6%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,95%, до 7520,5 доллара, алюминия — выросла на 0,73%, до 2409,5 доллара, цинка — поднялась на 0,2%, до 2998 долларов.

В среду индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднялся выше 107 пунктов, а курс евро к доллару упал ниже 1,02 доллара за евро — впервые с декабря 2002 года. Более дорогой доллар делает сырьевые товары менее доступными при их покупке в другой валюте.

Сдерживали котировки меди и опасения по поводу спроса. Так, ситуация с коронавирусом в Китае, который является крупнейшим потребителем меди, остается неопределенной из-за новых вспышек заболевания в стране. Ужесточение карантина может сказаться на экономике КНР и перспективах спроса на медь.

В то же время усиление обеспокоенности рынков по поводу европейской экономики из-за энергетического кризиса и риски рецессии также негативно влияют на ожидания по спросу.