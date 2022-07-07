МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Сезон дождей в Азии может резко снизить мировой спрос на медь и прочие промышленные металлы, заявил РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Reuters увидел в ценах на медь мрачные перспективы для мировой экономики

"Инвесторы обеспокоены приходом муссона в Азию. Спрос на промышленные металлы, в том числе и на медь, сильно падает в сезон дождей, поскольку строительство останавливается", — сказал эксперт.

По его словам, котировки поставочных контрактов на медь на Лондонской бирже металлов демонстрируют в среднем коррекцию 25% от уровней в районе 10 тысяч долларов за тонну, которые держались с апреля 2021 года.

"Падение началось в мае и усилилось в июне. Укрепляющийся доллар влияет на падение цен", — отметил он.

К тому же ограничения, связанные со вспышками коронавируса в Китае, регулярно оказывают понижательное давление на котировки меди, сказал Миронюк.

"Риски глобальной рецессии, по всей видимости, оказывают более ощутимое давление на китайскую экономику, которой пока сложно восстановиться после локальных локдаунов", — сообщил собеседник.