МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром стабильна, рынки ожидают публикацию данных по безработице в США, что может отразиться на курсе доллара и ожиданиях по ключевой ставке, свидетельствуют данные торгов. Экономист объяснил, почему пока не стоит продавать доллары

По состоянию на 7.58 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,15 доллара, или на 0,01%, до 1739,85 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,37% — до 19,117 доллара за унцию.

Позже в пятницу будут опубликованы данные по безработице в США за июнь. Эксперты прогнозируют сохранение уровня безработицы на отметке мая в 3,6%, а вот рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики оценивается в 268 тысяч после увеличения на 390 тысяч месяцем ранее.

Статистика может повлиять на ожидания по ключевой ставке, так как является одной из важнейших для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решения о монетарной политике. Золото чувствительно к сигналам от Федрезерва, так как это отражается на долларе, который в свою очередь влияет на стоимость золота. Повышение ставки традиционно поддерживает доллар, что делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.

По данным CME Group, почти 94% аналитиков полагают, что по итогам июльского заседания ФРС учетная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%. Федрезерв повышал ставку уже трижды с начала года.