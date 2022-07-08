Мировые цены на медь корреционно снижаются до 3,5 доллара за фунт после роста на 4,8% днем ранее
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу коррекционно снижается после роста четверга на 4,8%, при этом риски вокруг перспектив спроса сохраняются, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,12%, до 3,5023 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 4,02%, до 7822,5 доллара, алюминия — на 1,37%, до 2442,5 доллара, цинка — на 3,74%, до 3110 долларов.
В четверг медь подорожала на 4,8% на ожиданиях стимулирования экономики Китая, который является крупнейшим ее потребителем. Днем ранее СМИ сообщили, что страна рассматривает возможность стимулирования экономики на сумму 220 миллиардов долларов.
Вместе с этим инвесторы продолжают опасаться рецессии экономики на фоне повышения ставок мировыми центробанками. "В настоящий момент все внимание сосредоточено вокруг ожидаемого снижения спроса на медь из-за рецессии", — приводит портал MarketWatch слова управляющего отдела активами RJO Futures Джона Карусо (John Caruso). Аналитик отмечает, что с учетом недавнего падения цен "вопрос больше смещается к ценности". Медь дешевеет пять недель подряд, в июне цена промышленного металла упала на 13,5%, а с начала июля — на 5,7%.
https://1prime.ru/commodities/20220708/837422253.html