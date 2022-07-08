МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу коррекционно снижается после роста четверга на 4,8%, при этом риски вокруг перспектив спроса сохраняются, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, что ударит по мировому спросу на медь

По состоянию на 8.14 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,12%, до 3,5023 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 4,02%, до 7822,5 доллара, алюминия — на 1,37%, до 2442,5 доллара, цинка — на 3,74%, до 3110 долларов.

В четверг медь подорожала на 4,8% на ожиданиях стимулирования экономики Китая, который является крупнейшим ее потребителем. Днем ранее СМИ сообщили, что страна рассматривает возможность стимулирования экономики на сумму 220 миллиардов долларов.

Вместе с этим инвесторы продолжают опасаться рецессии экономики на фоне повышения ставок мировыми центробанками. "В настоящий момент все внимание сосредоточено вокруг ожидаемого снижения спроса на медь из-за рецессии", — приводит портал MarketWatch слова управляющего отдела активами RJO Futures Джона Карусо (John Caruso). Аналитик отмечает, что с учетом недавнего падения цен "вопрос больше смещается к ценности". Медь дешевеет пять недель подряд, в июне цена промышленного металла упала на 13,5%, а с начала июля — на 5,7%.