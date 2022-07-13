МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду несколько поднимается в рамках коррекции после четырех дней снижения, показатель оказался на минимальном уровне с 2020 года из-за опасений вокруг спроса, свидетельствуют данные торгов. Эксперты Сбербанка дали прогноз о дальнейшей судьбе рубля и доллара

По состоянию на 8.40 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,51%, до 3,2755 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Днем ранее цена достигла минимального значения в 3,244 доллара, что является самым низким значением с 20 ноября 2020 года.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 3,04%, до 7354 долларов, алюминия — на 0,82%, до 2360 долларов, цинка — на 0,85%, до 3016 долларов.

Медь за четыре торговые сессии подешевела более чем на 9% из-за опасений вокруг экономики Китая, который является крупнейшим ее потребителем. В стране усугубляется ситуация с коронавирусом, новые вспышки создают риски ужесточения карантина, что вызывает обеспокоенность за перспективы вокруг экономики и спроса.

"Нисходящая спираль цен на медь, которая наблюдалась последние несколько сессий, отражает все более пессимистичные ожидания по экономике", — приводит агентство Блумберг мнение аналитиков Goldman Sachs. При этом рынок меди ожидает профицит в ближайшие два года на фоне снижения спроса и расширения рудников, считает глава отдела сырьевой стратегии Macquarie Group Ltd Маркус Гарви (Marcus Garvey).

Сдерживал стоимость меди и подорожавший доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) закрепился выше 108 пунктов, а курс евро к доллару сравнялся, что произошло впервые с 2002 года. Укрепление американской валюты делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте.