МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Котировки зерновых и сои на CBOT во вторник резко снизились, поскольку Минсельхоз США повысил прогнозы по предложению и понизил оценки спроса. Генсек ООН оценил работу по проблеме экспорта зерна

Цены на кукурузу, сою и пшеницу вернулись к уровням, наблюдавшимся до начала военной операции России на Украине. Спрос снизился из-за высоких цен и беспокойства относительно состояния мировой экономики.

Опубликованные во вторник Оценки мирового спроса и предложения (WASDE) усилили давление на котировки зерновых, которые и без того снижались вслед за ценами на энергоносители и на фоне укрепления доллара. Минсельхоз США в отчете WASDE понизил оценку спроса на североамериканскую кукурузу в текущем маркетинговом году и повысил прогноз по производству этой культуры. Также в министерстве понизили прогноз по урожаю сои в США.

Медвежьи оценки Минсельхоза перевесили влияние погоды. На Среднем Западе США ожидается жаркая и сухая погода, которая может подвергнуть посевы стрессу.

"Инвесторы отодвинули погоду и проблемы с предложением на второй план. Отчет WASDE усилил опасения относительно спроса, поспособствовав снижению цен", — отметил Майк Зузоло, президент Global Commodity Analytics.

"Трейдеры ожидали разрушения спроса, и они его получили", — добавил он.

Декабрьские фьючерсы на кукурузу на CBOT завершили сессию вторника с понижением на 42 1/2 цента, по 5,86 1/2 доллара за бушель. Ноябрьские фьючерсы на сою упали в цене на 62 цента до 13,43 доллара за бушель. Сентябрьские фьючерсы на пшеницу подешевели на 42 1/4 цента до 8,14 1/4 доллара за бушель. Источник: российская делегация прибыла на переговоры по зерновому вопросу

Давление на котировки также оказал рост индекса доллара до 20-летнего максимума. На фоне укрепления доллара сырьевые товары, номинированные в американской валюте, становятся более дорогими для держателей других валют.

Цены на пшеницу снизились на новостях о том, что Украина, Россия, Турция и ООН проведут переговоры по вопросу вывоза украинского зерна.

В понедельник вышел отчет Минсельхоза США о состоянии посевов. По оценкам ведомства, состояние посевов кукурузы и сои на отчетной неделе было хуже, чем ожидалось. Тем не менее метеопрогнозы предполагают дожди в некоторых районах Среднего Запада на этой неделе. Осадки могут уменьшить стресс для посевов кукурузы в ключевой период опыления.