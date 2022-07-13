МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Котировки кукурузы на CBOT растут. Поддержку ценам оказывают опасения, что жаркая и сухая погода на Среднем Западе США приведет к сокращению урожайности, отмечают трейдеры. В ООН назвали позитивными переговоры в Стамбуле по зерну

Пшеница и соя также растут в цене, совершая отскок после снижения вторника. Во вторник цены упали, поскольку Минсельхоз США в Оценках мирового предложения и спроса (WASDE) понизил прогнозы по спросу.

"На Великих равнинах прогнозируется сильная жара, которая может перейти и в другие районы Среднего Запада в ближайшие несколько недель", — отметил Арлан Судерман из StoneX. "В сельскохозяйственных регионах США в ближайшие недели количество осадков может быть ниже среднего", — добавил он.

Декабрьские фьючерсы на кукурузу недавно на CBOT торговались с повышением примерно на 2,4%.

Ноябрьские фьючерсы на сою выросли в цене на 1,4%, а сентябрьские фьючерсы на пшеницу подорожали на примерно на 2,1%. Ранее в среду котировки сои и пшеницы падали до недельных минимумов.

"Трейдеры, вероятно, закрывают короткие позиции после сильного и быстрого падения, — отметил Грэг Гроу из Archer Financial Services. — Может произойти 'отскок дохлой кошки'".

На рынке также следили за переговорами по экспорту зерна из Украины.

Делегации России, Украины, Турции и ООН в среду встретились в Стамбуле, чтобы обсудить возможность вывоза украинского зерна из порта Одессы.