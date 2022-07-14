МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг снижается за счет укрепления доллара после публикации данных о рекордной инфляции в США, инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в США достигла максимума с 1981 года

По состоянию на 8.40 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,77%, до 3,292 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,39%, до 7325,5 доллара, алюминия — на 0,19%, до 2355,5 доллара, цинка — на 2,16%, до 2951 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,43%, до 108,42 пункта. Удорожание доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при покупке в другой валюте.

Главным событием на рынке стала статистика по инфляции в США. Так, годовая инфляция в стране в июне ускорилась до рекорда с ноября 1981 года и составила 9,1% после 8,6% в мае. После публикации статистики аналитики стали закладывать в прогноз повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США уже на 100 базисных пунктов, а не 75 базисных пунктов, как было до ее выхода. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что сдерживает спрос на сырьевые товары.

Среди базовых факторов для меди остаются опасения по поводу перспектив вокруг мировой экономики и спроса. Повышение ключевых ставок мировыми центробанками усилило обеспокоенность по поводу возможной рецессии, что негативно отражается на прогнозах по спросу на медь. В то же время ситуация с коронавирусом в Китае остается тревожной, что также создает неопределенность вокруг экономики КНР, которая является крупнейшим потребителем меди.