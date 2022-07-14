МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Промышленные металлы во вторник снижаются в цене. Продолжающееся ускорение инфляции в США подогревает ожидания более агрессивного ужесточения политики ФРС и замедления темпов роста экономики. Инфляция в США достигла максимума с 1981 года

Трехмесячные фьючерсы на медь недавно на LME торговались с понижением примерно на 1,6%. Никель упал в цене на 1,4%, цинк подешевел на 1%, а алюминий потерял приблизительно 0,5%.

Индекс потребительских цен (CPI) США в июне вырос на 9,1% по сравнению с уровнем годичной давности, продемонстрировав самый стремительный годовой рост с 1981 года. На этом фоне ФРС может вновь повысить процентную ставку на 75 базисных пунктов или даже сильнее, что может привести к замедлению темпов роста экономики и сокращению спроса на металлы.

Между тем в Еврокомиссии (ЕК) ожидают, что инфляция в еврозоне в 2022 году будет рекордной. Также в ЕК ухудшили прогноз по росту ВВП в ЕС в 2022 и 2023 году.

"На текущем этапе рынок закладывает в цены множество негативных факторов. Рынок становится более сфокусированным на позиционировании", — отметили в Marex Spectron. "Черный русский". Китай нашел способ сдержать рост цен на нефть и газ

"По нашим оценкам, число коротких позиций по фьючерсам на медь на LME, на COMEX и в Шанхае является самым большим за всю историю. Теперь вопрос заключается в том, продолжит ли число коротких позиций расти и станет ли настрой инвесторов более медвежьим", — подчеркнули в компании.

Некоторую поддержку ценам могут оказать данные по экономике Китая. Так, экспорт из КНР вырос самыми быстрыми темпами за пять месяцев на фоне снятия карантинных ограничений.

Кроме того, импорт меди в Китай в июне вырос на 15,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 537 698 тонн. Спрос на медь увеличился после снятия локдаунов, влиявших на промышленную активность в стране.

Между тем достижение нулевых выбросов к 2050 году вряд ли представляется возможным, отмечают в S&P Global. По данным компании, предложение меди отстает от спроса на фоне растущего использования солнечных панелей, электромобилей и других "зеленых" технологий.