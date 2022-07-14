МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером падает на 1,9%, при этом в ходе торгов стоимость этого драгоценного металла опускалась ниже 1700 долларов за тройскую унцию, впервые с конца марта прошлого года, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на подорожавшем долларе

По состоянию на 18.17 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 33,1 доллара, или на 1,9%, до 1702,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 5,32% — до 18,172 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов котировки по золоту проседали до 1695,05 доллара — впервые с 31 марта 2021 года.

В четверг вечером стоимость золота продолжает снижаться, поскольку инвесторы опасаются резкого повышения ставки ФРС США. Опасения усилились после статистики по инфляции в стране, опубликованной днем ранее. В июне годовая инфляция в Соединенных Штатах ускорилась до 9,1% в годовом выражении с 8,6% месяцем ранее, став самой высокой с ноября 1981 года. Повышение ставки традиционно поддерживает доллар, что является негативным фактором для спроса на золото.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,67%, до 108,66 пункта.

Дорогой доллар оказывает давление на стоимость золота, "как и ожидания более высоких процентных ставок", отмечает аналитик Commerzbank Даниэль Бриземанн (Daniel Briesemann), чье мнение приводит агентство Блумберг.