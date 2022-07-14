МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии в четверг снизились на 3,3%, до 1810,3 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Путин повысил НДПИ для "Газпрома" в 2022 году

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одного из крупнейших хабов TTF открыли торговую сессию на уровне 1840 долларов (-1,4% к расчетной цене среды — 1866,4 доллара). Вскоре котировки выросли до 1881,7 доллара, что стало ценовым максимум торгов. Затем они перешли к снижению и опустились до 1791,1 доллара, что стало ценовым минимумом за день. А к закрытию торгов котировки оказались на уровне 1810,3 доллара.

Биржевые цены на газ в Европе с конца июня росли семь торговых сессий подряд, расчетная цена ближайших — сначала июльских, а затем августовских — фьючерсов подскочила с уровня примерно 1400 долларов за тысячу кубометров до отметки выше 1900 долларов, после чего за две сессии опустилась почти до 1720 долларов. Однако с 12 июля вновь перешла к росту, сведя на нет предшествующее снижение.

"Газпром" — основной поставщик газа в Европу — с 16 июня снизил поставки по ключевому газопроводу в регион — "Северному потоку" — до 40% от пропускной способности, объяснив это проблемами с техническим обслуживанием газовых турбин на компрессорной станции "Портовая", которая является важным объектом для магистрали. Тогда компания заявила, что Siemens из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты для "Портовой". Однако Канада решила освободить оборудование "Газпрома" от санкций до конца 2024 года. Сообщение СМИ об этом в среду подтвердил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Российская компания заявила, что не располагает ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады двигатель для "Портовой", и не может сделать вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы станции. Даже если турбина вернется в Россию, вопрос о том, насколько "Газпром" сможет увеличить поставки по "Северному потоку", остается открытым. Сейчас магистраль находится на плановом техобслуживании, которое продлится до 21 июля.

Осложняет непростую ситуацию на газовом рынке Европы снижение экспорта СПГ из США из-за остановки Freeport LNG в Техасе. Минэнерго страны отмечало в июльском докладе, что это приведет к сокращению экспортных мощностей СПГ в США примерно на 2 миллиарда кубических футов в сутки, что составляет около 17% от общего объема мощностей. Ведомство снизило прогноз экспорта во втором полугодии до уровня в среднем 10,5 миллиарда кубических футов в сутки (-14% к июньскому прогнозу), ожидает, что предприятие вернется к полной работе не ранее конца 2022 года.

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю история функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.