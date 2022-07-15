МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу опускается на 1% на фоне слабой статистики по экономике и промышленности Китая, крупнейшего ее потребителя, свидетельствуют данные торгов. "Черный русский". Китай нашел способ сдержать рост цен на нефть и газ

По состоянию на 8.22 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,48%, до 3,1797 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,12%, до 7170 долларов, алюминия — на 0,81%, до 2336,5 доллара, цинка — на 2,58%, до 2875 долларов.

Слабые данные из КНР вызвали опасения по поводу перспектив спроса на медь. Так, ВВП Китая во втором квартале вырос только на 0,4% в годовом выражении, хотя ожидался рост на 1%. В квартальном исчислении экономика страны опустилась на 2,6% вместо ожидаемого снижения на 1,5%. В то же время объем промышленного производства в стране в июне вырос на 3,9% год к году при прогнозе роста на 4,1%.

Медь дешевеет второй день подряд. В четверг снижение цены составило 2,5%, что обусловлено укреплением доллара и волатильностью на рынках, связанной с опасениями по поводу резкого повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США и влияния этих мер на экономику. Дорогой доллар делает сырьевые товары менее доступными при их покупке в другой валюте.